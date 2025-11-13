Súper Deportivo: Emisión Destacada del 12 de Noviembre 2025

Hoy en el Super Deportivo continuamos con cobertura a la Selección Nacional de Guatemala. Entrevistamos a Carlos Batres, exárbitro guatemalteco, quien se refiere al nombramiento de César Arturo Ramos para el Guatemala-Panamá. Además, seguimiento a las novedades de la selección panameña.
Súper Deportivo: Emisión 12 de noviembre de 2025
- por Ivonne Gordillo
- 16:19, Nov 13 2025
