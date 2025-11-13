 Súper Deportivo: Emisión Destacada del 12 de Noviembre 2025
Súper Deportivo: Emisión 12 de noviembre de 2025

Hoy en el Super Deportivo continuamos con cobertura a la Selección Nacional de Guatemala. Entrevistamos a Carlos Batres, exárbitro guatemalteco, quien se refiere al nombramiento de César Arturo Ramos para el Guatemala-Panamá. Además, seguimiento a las novedades de la selección panameña. 

Mensaje del presidente Bernardo Arévalo a seleccionados de Guatemala
Mensaje del presidente Bernardo Arévalo a seleccionados de Guatemala

04:10 PM, Nov 13
Guatemala anuncia acuerdo histórico con EE. UU. para reducir y eliminar aranceles
Guatemala anuncia "acuerdo histórico" con EE. UU. para reducir y eliminar aranceles

03:30 PM, Nov 13
Arévalo advierte de serias amenazas contra defensores de derechos humanos en Guatemala
Arévalo advierte de "serias" amenazas contra defensores de derechos humanos en Guatemala

12:58 PM, Nov 13
Ministro de Panamá pide al Estado de Guatemala seguridad para seleccionados
Ministro de Panamá pide al Estado de Guatemala seguridad para seleccionados

11:59 AM, Nov 13

