 Hora 15: Emisión del 27 de Noviembre de 2025
Videos

Hora 15: Integración de la Comisión de Postulación para elección de magistrados del TSE

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala convocó a sus agremiados a participar en el proceso electoral para integrar la Comisión de Postulación para elección de magistrados del TSE 2026-2032. En el programa Hora 15 conversamos sobre los desafíos que presenta la selección de su representante ante la comisión.

En el programa Hora 15 de Emisoras Unidas se abordan los temas relevantes de lo que acontece en el país, con invitados especiales, llamadas a expertos, investigación, datos y estadísticas. Se transmite de lunes a viernes, de 15:00 a 17:00 horas.

Ley de Codedes continúa vigente por resolución de la Corte de Constitucionalidad
Ley de Codedes continúa vigente por resolución de la Corte de Constitucionalidad

09:01 PM, Nov 27
Identifican a pandilleros durante requisa
Identifican a pandilleros durante requisa

09:52 PM, Nov 27
Argentina y España solo podrán enfrentarse en la final del Mundial tras decisión de la FIFA
Argentina y España solo podrán enfrentarse en la final del Mundial tras decisión de la FIFA

02:05 PM, Nov 27
El mensaje de Bukele a EE. UU. por el Día de Acción de Gracias
El mensaje de Bukele a EE. UU. por el Día de Acción de Gracias

02:45 PM, Nov 27

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaSeguridad#liganacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoPNCEE.UU.Corrupción
