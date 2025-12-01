Súper Deportivo: ¡Lo Mejor de la Emisión del 28 Noviembre 2025!

Hoy en el Súper Deportivo toda la previa de la última jornada del Apertura 2025. Voces de los protagonistas. Este fin de semana se juega la final de ida de la Primera División. Actividad en el futbol europeo. Guatemala con actividad en los Juegos Bolivarianos.
Súper Deportivo es el programa de Emisoras Unidas que trata todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.
Se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas.