 Hora 15: Emisión del 4 de diciembre de 2025
Hora 15: Emisión 4 de diciembre de 2025

En el programa Hora 15 de Emisoras Unidas se abordan los temas relevantes de lo que acontece en el país, con invitados especiales, llamadas a expertos, investigación, datos y estadísticas. Se transmite de lunes a viernes, de 15:00 a 17:00 horas.

Rescatan a 10 niños en zonas 9 y 10 de la capital

07:53 PM, Dic 04
Ana Lucía Martínez gana el premio a la Jugadora del Torneo en México

07:54 PM, Dic 04
Ministerio de Comunicaciones presenta plan de prevención de accidentes en fin de año

09:57 PM, Dic 04
Nasralla denuncia "cambio de datos" en conteo de votos en Honduras

12:03 PM, Dic 04

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpSeguridad#liganacionalPNCFutbol Guatemalteco
