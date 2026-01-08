 Hora 15: Emisión del 8 de enero de 2026 - Noticias
Hora 15: Analizamos el caso de Venezuela y Groenlandia

En una nueva edición de Hora 15 de Emisoras Unidas realizamos un análisis de la situación de Venezuela, a casi una semana desde el ataque a gran escala que le permitió a Estados Unidas capturar al presidente Nicolás Maduro, señalado por la justicia estadounidense de cargo de narcotráfico; y sobre el interés expresado del presidente Donald Trump en relación a Groenlandia.

Para ello, conversamos con Luis Alberto Padilla, exembajador, catedrático universitario en Derecho Internacional, presidente y Fundador del Instituto de Relaciones Internacionales e Investigación para la Paz (IRIPAZ).

En el programa Hora 15 de Emisoras Unidas se abordan los temas relevantes de lo que acontece en el país, con invitados especiales, llamadas a expertos, investigación, datos y estadísticas. Se transmite de lunes a viernes, de 15:00 a 17:00 horas.

