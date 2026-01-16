Compadrito Madrugador: Emisión del 16 de Enero 2026

Compadrito Madrugador es el despertador de los guatemaltecos, llenando de alegría y positivismo a quienes madrugan. Es muy interactivo, incluye saludos a la audiencia y tips agrícolas, entre otros. Se transmite de lunes a sábado, de 4:00 a 5:00 horas.
Compadrito Madrugador: Emisión 16 de enero de 2026
- por Ivonne Gordillo
- 14:45, Ene 16 2026
