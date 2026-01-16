 Compadrito Madrugador: Emisión del 16 de Enero 2026
Compadrito Madrugador: Emisión 16 de enero de 2026

Compadrito Madrugador es el despertador de los guatemaltecos, llenando de alegría y positivismo a quienes madrugan. Es muy interactivo, incluye saludos a la audiencia y tips agrícolas, entre otros. Se transmite de lunes a sábado, de 4:00 a 5:00 horas.

Presidente de 48 Cantones de Totonicapán: Es una persecución a los pueblost
Presidente de 48 Cantones de Totonicapán: "Es una persecución a los pueblos"

11:07 AM, Ene 16
Presentan la Media Maratón Max Tott 2026t
Presentan la Media Maratón Max Tott 2026

01:54 PM, Ene 16
Confirman fuga de un privado de libertad en Izabalt
Confirman fuga de un privado de libertad en Izabal

01:25 PM, Ene 16
Bad Bunny presenta un adelanto de lo que será su show en el SuperBowlt
Bad Bunny presenta un adelanto de lo que será su show en el SuperBowl

01:56 PM, Ene 16

