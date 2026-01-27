 A Primera Hora: Emisión 27 de Enero 2026 y Lo Que Debes Saber
A Primera Hora: Propuesta de ampliación presupuestaria para 2026

El viceministro de Finanzas, Walter Figueroa, brinda detalles en A Primera Hora acerca de la propuesta de ampliación presupuestaria por Q9 mil 326 millones que envió el Ejecutivo al Congreso.

El Organismo Ejecutivo trasladó el pasado lunes al Congreso de la República la iniciativa de ley que contiene la solicitud de ampliación presupuestaria. Esto ocurre luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó en suspenso el decreto el Decreto 27-2025, Ley del Presupuesto General de Ingreso y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2026.

A Primera Hora es el programa líder de Emisoras Unidas en tratar temas de coyuntura nacional, con entrevistas en vivo con los protagonistas de temas de interés.

Se transmite de lunes a viernes, de 7:00 a 10:00 horas.

Congreso aprueba ampliación presupuestaria vigente para 2026t
Congreso aprueba ampliación presupuestaria vigente para 2026

07:47 AM, Ene 28
Jorge Batres, jugador de Aurora, operado tras sufrir un accidentet
Jorge Batres, jugador de Aurora, operado tras sufrir un accidente

07:37 AM, Ene 28
Estos son los puntos de la capital donde se habilitarán nuevas motovíast
Estos son los puntos de la capital donde se habilitarán nuevas motovías

06:55 AM, Ene 28
¿Cómo funciona la nueva red de semáforos inteligentes en la ciudad?t
¿Cómo funciona la nueva red de semáforos inteligentes en la ciudad?

06:29 AM, Ene 28

