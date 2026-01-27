A Primera Hora: Emisión 27 de Enero 2026 y Lo Que Debes Saber

El viceministro de Finanzas, Walter Figueroa, brinda detalles en A Primera Hora acerca de la propuesta de ampliación presupuestaria por Q9 mil 326 millones que envió el Ejecutivo al Congreso.
El Organismo Ejecutivo trasladó el pasado lunes al Congreso de la República la iniciativa de ley que contiene la solicitud de ampliación presupuestaria. Esto ocurre luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó en suspenso el decreto el Decreto 27-2025, Ley del Presupuesto General de Ingreso y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2026.
