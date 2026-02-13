Súper Deportivo: Emisión 13 Feb 2026 - Lo Último en Deportes

Hoy en el Súper Deportivo arrancamos con un espacio especial dedicado al Día Mundial de la Radio. Además, hablamos de la Liga Nacional, que desarrollará la sexta fecha; Primera División y de Lester Martínez, quien anunció pelea para el mes de marzo.
Súper Deportivo es el programa de Emisoras Unidas que trata todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.
Se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas.