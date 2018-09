67 millones de personas en los Estados Unidos, no hablan inglés - Emisoras Unidas

De acuerdo con una investigación del Center for Immigration Studies (Centro de Estudios de Inmigración), 67 millones de personas que viven en los Estados Unidos no hablan inglés en su hogar, lo cual representa poco más de la quinta parte de la población.

El estudio realizado por el Centro de Estudios de Inmigración se basa en los datos de la Oficina del Censo recientemente publicados para 2017.

California tiene el mayor número de personas que no hablan inglés por estado, con 16,5 millones de personas (el 44 por ciento de su población) a favor de otras lenguas.

Texas , donde el 36 por ciento tiene el segundo porcentaje más alto, seguido por Nuevo México , Nueva Jersey y Nevada.

Ciudades principales

En las cinco principales ciudades del país, las cifras son especialmente altas.

En la ciudad de Nueva York y Houston, la cifra es del 49 por ciento.

En Los Ángeles, es 59 por ciento, en Chicago es de 36 por ciento y 38 por ciento en Phoenix.

El porcentaje más alto por ciudad de cualquier parte del país se encuentra en Hialeah, Florida, donde el 95 por ciento de la población no habla inglés.

Idiomas

Los idiomas con más de un millón de hablantes en 2017 fueron:

Washington DC registró el mayor aumento entre 2010 y 2017 con un aumento del 36 por ciento.

En contraste con muchas de las ciudades del país, en áreas rurales fuera de las áreas metropolitanas solo el 8 por ciento habla un idioma diferente al inglés en el hogar.

