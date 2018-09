Joven encuentra bolsa con 10 mil dólares y los devuelve - Emisoras Unidas

Un adolescente de Santa Bárbara, California descubrió una bolsa con 10 mil dólares en efectivo mientras regresaba caminando a su casa de la escuela regresó todo el dinero a su legítimo dueño.

El estudiante de penúltimo año de preparatoria, Rhami Zeini, de 16 años, estaba camino a su casa de la escuela la tarde del miércoles en el área de Turnpike, cuando se percató de la bolsa en medio de la calle por la que iba.

El adolescente comentó que al acercarse a la bolsa la abrió para encontrar la identificación del propietario y se sorprendió al encontrar los 10 mil dólares en efectivo dentro.

Después de consultar con sus padres, llevó el bolso con cada centavo que había encontrado a la Oficina del Alguacil del Condado de Santa Bárbara.

A Santa Barbara teen found a purse in the roadway w/ $10,000 dollars inside. We commend him for doing the right thing and turning it in to the Sheriff’s Office. We found the grateful owner. What a great example of doing the right thing even when no one is watching. #sbsheriff pic.twitter.com/iJbOO9dJeW

— SB Sheriff’s Office (@sbsheriff) 15 de septiembre de 2018