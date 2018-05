VIRAL: "No olvides que hoy te espera la muerte": Un recordatorio de Facebook - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

La joven decidió compartir el incómodo aviso a través de su cuenta de Twitter, que se hizo viral en cuestión de unas horas.

La red social Facebook alarmó a una usuaria londinense tras enviarle la mañana de este martes un aviso en el que se le recordaba que iba a morir hoy mismo.

Sin embargo, solo se trataba del recordatorio de una conferencia que iba a realizarse este martes y que llevaba por nombre la palabra ‘Death’ (muerte, en inglés).

La joven compartió la captura de pantalla del incómodo momento a través de Twitter en la que podía leer el siguiente mensaje: ‘Reminder: You have an event coming up today: Death’ (‘Recordatorio: Tienes un evento para hoy: la muerte’).

La publicación se hizo viral en las redes sociales en cuestión de horas. Algunos internautas catalogaron el mensaje de “existencial”, mientras que otros sacaron a relucir su humor negro preguntándole a la joven qué iba a hacer en sus últimas doce horas de vida.