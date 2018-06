VIRAL: Por esto nunca debes tomarle una foto panorámica a tu perro - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Un hombre trató de captar una imagen panorámica con participación de su mascota, pero el intento fracasó estrepitosamente. Aquí pueden ver por qué.

El usuario de Twitter @bulletsmikey compartió el resultado de su intento de hacer una foto panorámica de su perro Reggie, que acabó en algo que se parece más a una imagen de pesadilla.

Debido a la peculiaridad de este tipo de fotos, los objetos en movimiento pueden resultar distorsionados, y precisamente eso ocurrió con el can, de raza border collie. “Lamento haber tratado de tomar un lindo panorama de mi perro”, comentó el hombre en Twitter.

For reference, Reggie is usually a very long necked amigo pic.twitter.com/3Xmrr6fhFV — book shelf (@bulletsmikey) 29 de mayo de 2018

I regret trying to take a cute panorama of my dog pic.twitter.com/Sz2dW35XnQ — book shelf (@bulletsmikey) 29 de mayo de 2018

Para demostrar que su mascota en realidad es un animal de proporciones completamente normales, publicó una imagen usual de Reggie.

La foto del perro curiosamente distorsionado se hizo viral en la Red: los usuarios publicaron a su vez resultados parecidos de fotos panorámicas con animales y humanos, y bromearon al respecto.