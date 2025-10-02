Super Bowl: advierten a migrantes por Bad Bunny

El anuncio de que Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl LX, que se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, desató no solo entusiasmo entre sus fanáticos, sino también fuertes críticas de figuras políticas en Estados Unidos. Entre ellas, Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) del gobierno de Donald Trump, se manifestó en contra de la participación del artista puertorriqueño.
Durante una entrevista en "The Benny Show", Lewandowski calificó como "vergonzoso" que Bad Bunny haya sido elegido para el espectáculo. Según sus palabras, el artista "parece odiar muchísimo a Estados Unidos" y no debería representar al país en un evento de tanta relevancia internacional.
Más allá de sus críticas al cantante, Lewandowski dirigió un mensaje contundente a los migrantes indocumentados que puedan asistir al Super Bowl LX. Aseguró que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) patrullarán el estadio y que cualquier persona sin documentación sería arrestada, internada en un centro de detención y posteriormente deportada.
Esta es una situación muy real bajo esta administración. Si estás en este país sin documentos, hazte un favor: vete a casa", enfatizó el asesor.
"Bad Bunny no promueve la inclusión", aseguró el funcionario
Lewandowski defendió su postura recordando su experiencia en el Super Bowl del año pasado con Donald Trump, y señaló que la elección de Bad Bunny no promueve la inclusión.
Deberíamos intentar ser inclusivos, no excluyentes. Hay muchas bandas y artistas excelentes que podrían unir a la gente, no separarla", afirmó.
El funcionario insistió en que la aplicación de la ley será rigurosa sin importar quién sea el artista o el evento. Esta declaración se suma a la preocupación que el propio Bad Bunny había manifestado, al declarar que evitaba dar conciertos en Estados Unidos por el temor a posibles redadas de ICE.
El cruce entre cultura pop y política pone de relieve las tensiones actuales en torno a migración, representación cultural y seguridad en Estados Unidos, generando debate entre fanáticos y críticos por igual.