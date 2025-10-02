 Super Bowl: advierten a migrantes por Bad Bunny
Viral

Asesor de Trump advierte a migrantes que asistan a ver a Bad Bunny en el Super Bowl

Migrantes advertidos por asesor de Trump si quieren asistir al show de Bad Bunny en el Super Bowl

Compartir:
Asesor de Trump critica a Bad Bunny., Redes sociales.
Asesor de Trump critica a Bad Bunny. / FOTO: Redes sociales.

El anuncio de que Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl LX, que se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, desató no solo entusiasmo entre sus fanáticos, sino también fuertes críticas de figuras políticas en Estados Unidos. Entre ellas, Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) del gobierno de Donald Trump, se manifestó en contra de la participación del artista puertorriqueño.

Durante una entrevista en "The Benny Show", Lewandowski calificó como "vergonzoso" que Bad Bunny haya sido elegido para el espectáculo. Según sus palabras, el artista "parece odiar muchísimo a Estados Unidos" y no debería representar al país en un evento de tanta relevancia internacional.

Más allá de sus críticas al cantante, Lewandowski dirigió un mensaje contundente a los migrantes indocumentados que puedan asistir al Super Bowl LX. Aseguró que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) patrullarán el estadio y que cualquier persona sin documentación sería arrestada, internada en un centro de detención y posteriormente deportada.

Esta es una situación muy real bajo esta administración. Si estás en este país sin documentos, hazte un favor: vete a casa", enfatizó el asesor.

"Bad Bunny no promueve la inclusión", aseguró el funcionario 

Lewandowski defendió su postura recordando su experiencia en el Super Bowl del año pasado con Donald Trump, y señaló que la elección de Bad Bunny no promueve la inclusión.

Deberíamos intentar ser inclusivos, no excluyentes. Hay muchas bandas y artistas excelentes que podrían unir a la gente, no separarla", afirmó.

El funcionario insistió en que la aplicación de la ley será rigurosa sin importar quién sea el artista o el evento. Esta declaración se suma a la preocupación que el propio Bad Bunny había manifestado, al declarar que evitaba dar conciertos en Estados Unidos por el temor a posibles redadas de ICE.

El cruce entre cultura pop y política pone de relieve las tensiones actuales en torno a migración, representación cultural y seguridad en Estados Unidos, generando debate entre fanáticos y críticos por igual.

En Portada

Madre de motorista embestido expone desesperación e impotencia ante difícil situación que enfrenta su hijot
Nacionales

Madre de motorista embestido expone "desesperación e impotencia" ante difícil situación que enfrenta su hijo

10:29 AM, Oct 02
Gaby Soto regresa al país con nuevos objetivos tras participación mundialista t
Deportes

Gaby Soto regresa al país con nuevos objetivos tras participación mundialista

10:50 AM, Oct 02
A dos años de las protestas ciudadanas, organizaciones piden cese de criminalización t
Nacionales

A dos años de las protestas ciudadanas, organizaciones piden cese de criminalización

11:30 AM, Oct 02
Filtran video del momento exacto del asesinato de Micky Hair cuando salía de su estéticat
Farándula

Filtran video del momento exacto del asesinato de Micky Hair cuando salía de su estética

10:11 AM, Oct 02

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026Real MadridJusticiaLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos