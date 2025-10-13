Avioneta se estrella contra camión y provoca explosión

Un video de cámaras de vigilancia captó el momento exacto en que una avioneta se estrelló contra un camión de 18 ruedas estacionado cerca del aeródromo Hicks, en el condado de Tarrant, Texas, Estados Unidos. El impacto provocó una fuerte explosión y un incendio que dejó al menos dos personas fallecidas, según reportes del New York Post.
En las imágenes se observa cómo la aeronave desciende a gran velocidad e impacta directamente sobre el vehículo de carga, generando una bola de fuego que cubre por completo la avioneta y los remolques cercanos. El fuego se extendió rápidamente, alcanzando otras unidades estacionadas en el lugar y provocando una densa columna de humo visible a varios kilómetros de distancia.
Detonaciones y estruendos
Testigos del accidente registraron la escena con sus teléfonos celulares. En los videos compartidos en redes sociales se escuchan las detonaciones y el estruendo del impacto, seguido por las llamas que consumieron gran parte del área afectada. "Fue una nube gigante de humo negro de unos 30 metros", relató Lauren Anderson, testigo citada por el *New York Times*, quien aseguró que la escena cambió por completo tras las labores de limpieza.
El avión siniestrado tenía como destino el aeródromo Hicks, pero perdió el control durante el vuelo y descendió bruscamente hasta impactar con el camión estacionado. A pesar de la magnitud del siniestro, las autoridades no han confirmado aún la causa exacta del accidente ni si hubo una falla mecánica o error humano.
Equipos de bomberos y rescatistas trabajaron durante varias horas para controlar el incendio y remover los restos de la aeronave. Hasta el momento, se reportan dos víctimas mortales, aunque no se descarta que pueda haber más afectados.
El accidente en Texas se suma a otro hecho aéreo registrado el fin de semana en California, donde un helicóptero se estrelló contra unas palmeras, dejando cinco personas heridas. Sin embargo, en ese caso no se produjo una explosión.