Autoridades resuelven el caso de mujer y perros salchicha

Las autoridades del condado de Swindon, en Reino Unido, confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Jemma Hart, una mujer de 45 años que había sido reportada como desaparecida desde hace un mes. El caso ha conmocionado a la comunidad, luego de que la policía descubriera que parte del cuerpo de la víctima había sido devorado por sus propios perros salchicha.
De acuerdo con los informes oficiales, Hart vivía sola y enfrentaba problemas de salud mental. Según las primeras pesquisas, todo indica que la mujer se habría quitado la vida dentro de su vivienda, donde también permanecían sus dos mascotas, llamadas Frankie y Millie.
El hijo de la fallecida explicó que su madre había adoptado a los perros en 2022 y que ambos eran su principal compañía. "Los perros salchicha eran su vida", declaró al diario Daily Mail, al señalar que, aunque no mantenía una relación cercana con su madre, sabía que pasaba la mayor parte del tiempo con los animales.
Vecinos alertaron a la policía al notar la ausencia de la mujer
Los vecinos fueron quienes alertaron a la policía, luego de notar su ausencia y escuchar los ladridos persistentes de los perros. Cuando los agentes ingresaron al domicilio, encontraron a Hart sin vida y con mordeduras en distintas partes del cuerpo. Uno de los canes también había muerto, mientras que el otro fue hallado en estado crítico.
El forense Ian Singleton, encargado del caso, confirmó que las mordeduras se produjeron después del fallecimiento. "Los animales, en un intento por sobrevivir, habrían comenzado a alimentarse del cuerpo", detalló.
El trágico suceso ha generado impacto en la comunidad y reabre el debate sobre los riesgos de abandono o aislamiento de personas con padecimientos mentales, especialmente aquellas que viven solas y dependen emocionalmente de sus mascotas.