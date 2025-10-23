Pasajeros enfrentan a asaltante y le dan golpiza

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que un asaltante que intentaba cometer un robo en un bus del transporte público en Colombia es confrontado por los pasajeros, desarmado y golpeado. Las imágenes se hicieron virales, generando múltiples reacciones entre los internautas.
El hecho ocurrió a las 4:48 horas del pasado domingo 19 de octubre en el municipio de Repelón, Atlántico. Según reportes de medios locales, un grupo de tres delincuentes armados aprovechó que el bus esperaba su turno para salir con dirección a Barranquilla. Sin embargo, no contaban con la reacción inmediata de los pasajeros y del operador del vehículo.
El video captado por una cámara de seguridad muestra que los pasajeros advirtieron la presencia de los tres hombres antes de que abordaran la unidad. Mientras dos de ellos subieron por la puerta trasera y comenzaron el atraco, despojando de sus pertenencias a algunos usuarios, el conductor se percató de lo ocurrido y aprovechó un descuido de uno de los asaltantes para someterlo por la espalda, evitando que accionara su arma.
Asaltante logró escapar
Otros pasajeros se sumaron al forcejeo, logrando reducir al delincuente y propinándole una brutal golpiza. Durante el enfrentamiento, los pasajeros recuperaron sus pertenencias, y aunque el chofer intentó intervenir con un palo que llevaba junto a su asiento, el delincuente logró escapar momentáneamente de la unidad. Posteriormente, los pasajeros lo persiguieron, pero se desconoce si lograron detenerlo.
Hasta el momento, las autoridades de Repelón no han emitido información oficial sobre el caso, y se desconoce si el conductor o los pasajeros presentaron una denuncia formal. Este episodio se convirtió rápidamente en tema de conversación en redes sociales, evidenciando la rápida reacción de los usuarios del transporte frente a situaciones de inseguridad en la vía pública.