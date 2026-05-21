Loro impone récord Guinness al identificar colores

Un video protagonizado por un loro llamado Xiaogui se volvió viral en redes sociales luego de mostrar cómo el ave logra identificar 10 colores diferentes en apenas 33.50 segundos, una impresionante habilidad que le permitió obtener un récord mundial Guinness.
La grabación, compartida por Guinness World Records, muestra al loro tomando pequeñas pelotas de distintos colores y colocándolas correctamente en sus respectivos espacios con gran rapidez y precisión.
Gracias a esta prueba, Xiaogui fue reconocido como el loro más rápido del mundo en identificar 10 colores, una hazaña que sorprendió a miles de usuarios y amantes de los animales debido a la concentración y capacidad de aprendizaje demostrada por el ave.
El entrenador de Xiaogui
Detrás del récord está Qin Feng, originario de Jiaozuo, China, quien comenzó a cuidar a Xiaogui desde 2020, cuando el loro aún era un bebé y necesitaba ser alimentado manualmente varias veces al día.
Con el paso del tiempo, Qin Feng notó que el ave mostraba un gran interés por los juguetes, especialmente por las pelotas de colores. A partir de ello comenzó un entrenamiento gradual basado en repetición, asociación visual y recompensas.
Según explicó Guinness World Records, el proceso tomó tiempo y requirió paciencia para que Xiaogui pudiera aprender a reconocer, diferenciar y ordenar correctamente cada color.
El loro puede identificar y combinar con precisión 10 colores distintos
Actualmente, el loro puede identificar y combinar con precisión 10 colores distintos, una habilidad considerada poco común incluso entre aves entrenadas.
La historia de Xiaogui también ha llamado la atención por el fuerte vínculo que desarrolló con su entrenador, quien aseguró que el aprendizaje fue posible gracias a la confianza construida durante años de convivencia.
El caso ha despertado interés sobre la inteligencia de los loros, aves reconocidas por su capacidad para resolver problemas, imitar sonidos y aprender tareas complejas mediante entrenamiento constante.