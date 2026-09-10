 Violento enfrentamiento entre automovilista y motorista
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VIDEO. Pleito vial se sale de control y conductores terminan dañando sus vehículos

El pleito pasó de los reclamos a los golpes y terminó con daños visibles en ambos vehículos.

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Pleito vial se sale de control y conductores terminan dañando sus vehículos., Captura de pantalla video de X.
Pleito vial se sale de control y conductores terminan dañando sus vehículos. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Una discusión por una maniobra de tránsito terminó convirtiéndose en una confrontación entre un automovilista y un motorista en la Ciudad de México. El enfrentamiento quedó registrado en video y la grabación muestra cómo ambos terminaron dañando los vehículos involucrados.

Las imágenes muestran al motociclista acercándose al automóvil después de que el conductor pasara muy cerca de él al atravesar una intersección. El reclamo rápidamente sube de tono y el automovilista decide bajar del carro para encararlo.

Durante el intercambio, el motociclista hace un movimiento hacia la pechera que lleva puesta, lo que provoca que el conductor retroceda momentáneamente. Aunque la tensión parece disminuir, la calma dura apenas unos segundos.

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El motociclista vuelve hacia el automóvil y golpea uno de sus espejos laterales con un objeto que llevaba consigo. La acción provoca una nueva reacción del conductor, quien sube al vehículo, lo pone en marcha y comienza a maniobrar hacia la motocicleta.

Video muestra cómo automovilista y motorista se enfrentan

En la grabación se observa cómo la motocicleta termina en el suelo mientras el automóvil también sufre daños en la parte frontal. El enfrentamiento entonces toma otra dirección: el motociclista se acerca al carro y comienza a golpearlo.

Primero impacta uno de los faros y después rompe el parabrisas. La confrontación continúa mientras el conductor vuelve a mover el automóvil contra la motocicleta, que permanece en el suelo.

El motociclista responde nuevamente y golpea otros cristales del vehículo, entre ellos el vidrio de la parte trasera. Para ese momento, el pleito ya había dejado daños visibles tanto en el automóvil como en la motocicleta.

Finalmente, el conductor se retira del lugar, mientras el video deja registrada la secuencia de una discusión que comenzó por una maniobra vial y terminó escalando hasta convertirse en una pelea entre ambos involucrados.

Las imágenes se difundieron en redes sociales y generaron reacciones por la rapidez con la que el intercambio de palabras pasó a las agresiones contra los vehículos.

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