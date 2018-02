Vocero presidencial dice que será la Cancillería quien responda por documento filtrado - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El vocero presidencial Heinz Hiemann se refirió al caso del documento de Cancillería filtrado, tras la reunión de la ministra de Relaciones Exteriores Sandra Jovel y el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres.

“No le puedo comentar sobre un documento que no tiene carácter oficial, la Cancillería no ha publicado ningún documento al respecto, por lo que no puedo dar la credibilidad necesaria y será la Canciller quien responda al respecto” dijo Heimann.

El diario El Periódico publicó este martes un documento sobre los temas, que supuestamente, trataron la titular del ministerio de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel y el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, en Nueva York, Estados Unidos, el 1 de febrero.

Filtran documento de supuestos temas tratados entre Canciller y secretario de la ONU. Aquí los puede consultar ► https://t.co/iLBIuJIGfG. pic.twitter.com/3BT63MDCLi — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 6, 2018

Documento filtrado

Según el documento, Jovel dice que Guatemala apoya a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) pero no al comisionado Iván Velásquez, a quien el Gobierno de Guatemala lo señala de haberse “extralimitado en sus funciones”.

En dicho informe, Guterres le indica a Jovel que en este momento no puede cesar de sus funciones al actual Comisionado para no crear mayor controversia, por el apoyo que tiene Velásquez en Guatemala y la comunidad internacional.

Guterres le pide a la canciller Jovel que envíe una carta del presidente del país, Jimmy Morales, solicitando que despida al comisionado Velásquez, misiva que asegura responderá para mantenerse en el marco de la institucionalidad.

Con información del periodista Miguel Vásquez