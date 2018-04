Will Ferrell sufre serio accidente en automóvil - Emisoras Unidas

El actor estadounidense, Will Ferrell, fue llevado al hospital después de que la camioneta en la que viajaba se volcó cuando colisionó con otro automóvil el jueves por la noche.

Según los informes revelados por varios medios estadounidenses, Ferrel de 50 años, junto a otros dos pasajeros viajaban en una camioneta (conducida por un chofer) que, según informan testigos, volcó al ser impactada en su costado por otro vehículo. El conductor del segundo vehículo resultó ileso.

Aún no se informó el grado de lesiones que sufrió el actor, pero no serían de gravedad, ya que en algunas fotografías se lo ve sobre una camilla, consciente, hablando por su teléfono, mientras los bomberos lo cargaban en una ambulancia para trasladarlo a un hospital de la zona. Los otros dos hombres y una mujer que acompañaban al actor, fueron descritos como heridos de gravedad.

Will Ferrell Involved in Serious Two-Car Accident, SUV Flipped Over https://t.co/mVo3J4COAW

— TMZ (@TMZ) 13 de abril de 2018