Will Smith tuvo una cita con una robot y falló en el intento de seducirla - Emisoras Unidas

Will Smith tuvo una cita con una robot y falló en el intento de seducirla

Compartir Facebook

Twitter

Seguro miles de personas darían lo que fuera por tener una cita o un momento a solas con el carismático Will Smith. Y entre todas las personas del mundo, el actor eligió a Sophia, el robot humanoide inteligente desarrollado por Hanson Robotics.

Gracias a su papel en Yo, Robot, el actor ya tiene experiencia en tratar con máquinas de este tipo, pero parece que de nada le sirve a la hora de tener una cita «romántica» con uno de ellos.

Como en muchas citas, Will intentó romper el hielo haciendo un chiste de robots, pero parece que Sophia no está en la misma sintonía que el actor. Smith compartió el video del encuentro en su canal oficial, y la verdad es que no tiene desperdicio:

¡Directo a la friendzone! Pobre Will. Ojalá que esto no vuelva a traerle problemas con los amigos robóticos, o peor aún, ¡problemas con las citas!