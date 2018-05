¿Will Smith y Nicky Jam cantarán el himno del Mundial Rusia 2018? - Emisoras Unidas

Todo parece indicar que Will Smith y Nicky Jam interpretarán la canción del Mundial de Rusia. Así lo han desvelado ellos mismos a través de Instagram con una foto en la que anuncian esta colaboración que se estrenará el próximo viernes. El actor estadounidense y el cantante de reggaetón no estarán solos, los acompañará la artista albana Era Istrefi como voz femenina en el himno.

Aún no se conoce ningún detalle de la canción, aunque cabe esperar que se convertirá, además del himno del Mundial, en una de las canciones del verano, como ya pasó con el “Waka Waka” de Shakira, o “La copa de la vida” de Ricky Martin (que para mí, han sido las mejores canciones para mundial).

Tanto Nicky Jam como Will Smith lo pusieron en redes junto a la frase: “One Life to Live. Live it Up”. La pregunta es ¿Será este el nombre de la canción?

Lo que es seguro es que ¡Ya queremos escuchar a este par juntos!