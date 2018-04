Youtuber pierde su maleta y filtran video íntimo - Emisoras Unidas

La YouTuber mexicana Patricia Caeli Santaolalla López más conocida como Caeli se convirtió en tendencia gracias a que un supuesto video, donde ella es la protagonista, salió a la luz.

Los usuarios de redes sociales han tenido una opinión dividida, ya que mientras unos argumentan que en lugar de compartir la grabación, deben de denunciar el hecho ante las autoridades, debido a que están invadiendo la privacidad de la YouTuber, otros quedan sorprendidos al descubrir que la popular Caeli sea la protagonista de un video para adultos.

La supuesta filtración del video íntimo de Caeli ocurre luego de que el 1 de abril pasado, reportara a través de Twitter que la aerolínea en la que viajaba perdió su maleta.

Caeli informó que dentro de su maleta se encontraba su cámara, su visa y otros objetos de valor, pero la aerolínea no la estaba ayudando.

Ok. Así esta la cosa. ME PERDIERON MI MALETA CON MI CÁMARA, MI VISA Y MÁS COSAS IMPORTANTES!😭Lo PEOR es que la aerolínea NO ME AYUDA EN NADA! Y MI MALETA FUE LA ÚNICA PERDIDA… Me ayudan a mandarles muchos muchos mensajes mis amores? ESTAS SON SUS CUENTAS> @Ryanair_ES @Ryanair

— CAELI (@CaELiKe) 1 de abril de 2018