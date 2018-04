Zapatero a tu zapato - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El fútbol y la política.

La cultura popular tiene muchos dichos que suelen encerrar mucha sabiduría como por ejemplo: Zapatero a tu zapato. Este refrán, afirman los que saben, se remonta al siglo I, y “es recogido por Plinio el Viejo en su tratado Historia Natural”. https://bit.ly/2hijUoP

En el sentido estricto se refiere a que una persona no debería de opinar, juzgar sobre algo que no conoce y no posee experiencia, pero podemos aplicarlo a las personas que incursionar en un campo, materia o profesión sin poseer la preparación adecuada.

Hoy, (2/4/18), se hace viral la noticia que Sameul Eto´o, jugador camerunés a quién la mayoría recuerda por su paso en la delantera del fútbol club Barcelona, afirma que está pensando postularse para la presidencia de su país.

No es la primera vez, ni sera la última que un deportista mezcla el deporte y la política. Manny Pacquiao fue senador de Filipinas.

Otro deportista que al finalizar su carrera deportiva salto a la cancha de la política a jugar sus 90 minutos patrióticos es: Romário de Souza Faria, Romário.

Hasta el momento los regates de este delantero campeón del mundo con Brasil en el ´94, son con iniciativas legislativas por la defensa del deporte, los derechos de minusválidos y deficientes psíquicos y el combate a la corrupción. Fuente https://elpais.com/elpais/2014/10/10/estilo/1412954736_671741.html

Otro ejemplo de futbolistas en la política es Cuauhtémoc Blanco, considerado como uno de los mejores futbolistas mexicanos, quién llevo su carácter y controversia al juego político.

En Guatemala hay varios casos de deportistas que han intentado jugar en la cancha política con resultados no tan satisfactorio en comparación a su carrera deportiva, e incluso algunos resultaron expulsados con tarjeta roja.

¿Y dónde dejamos a los que se quedaron en la banca: JJ Paredes y El pescadito Ruiz?

Ahora solo queda esperar si Samuel Eto´o cumple el deseo que según sus palabras comparte con el emperador Julio Cesar quien “soñaba con Roma”, y ademas iguala lo realizado por George Weah ex futbolista liberiano quien luego de jugar en los clubes más importantes de Europa como: “AS Mónaco. Después, pasó por el París Saint Germain, AC Milan, Chelsea, Manchester City y Olympique Marseille.” Se convirtió en el presindente de su país. https://bbc.in/2H4bRs3

JJ Barrios.