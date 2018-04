Zidane: "Allí hicimos un gran partido y hoy ha sido todo al revés, el fútbol es así" - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Zinedine Zidane compareció en la sala de prensa tras el pase del Madrid a semifinales.

¿El penal?: “Hay penalti. Me dijeron que hay penalti. Yo no lo vi. Lo pitó el árbitro y no se puede cambiar”.

¿El árbitro?: “Si hay penalti, hay penalti. Nosotros no vamos a hablar de esto. Estamos contentos con el pase a semifinales. Ellos jugaron muy bien y nosotros regular, pero quisimos pasar y lo peleamos hasta el final”.

¿El sufrimiento?: “Sabía que se podía sufrir, pero no me esperaba el gol en el minuto 1. Ellos lo hicieron muy bien, pero nunca me vi fuera. Siempre pienso positivo y si luego estás fuera, pues fuera. Pero nunca pensé en no pasar”.

¿Keylor Navas?: “No hay que señalar a Keylor. Los goles son culpa de todos”.