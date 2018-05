Zidane: Me dolerá la cabeza al hacer el equipo de la final - Emisoras Unidas

Zidane: Me dolerá la cabeza al hacer el equipo de la final

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, valoró el momento de forma del extremo galés Gareth Bale, autor de dos goles en el triunfo por 6-0 ante el Celta de Vigo, y aseguró que le gusta tener a todos los jugadores ‘enchufados’ de cara a la final de la Liga de Campeones ante el Liverpool.

“Lo que ha hecho hoy está muy bien y me alegro. Por él, por los goles, por lo que representa. Lo está haciendo muy bien. Pero lo importante es que lleguemos todos en una forma óptima y creo lo estamos haciendo. Nos falta un partido, tenemos que hacerlo de la misma manera y cuando vayamos allí tendré que elegir dentro de la plantilla”, explicó en rueda de prensa.

“Mejor así, mejor tener a todos enchufados y listos. Me dolerá la cabeza cuando vaya a hacer el equipo de la final pero lo prefiero así. Sin jugarnos nada hicimos un gran partido y era importante. Los entrenamientos no pueden sustituir el partido. En el partido es muy importante la intensidad que metemos y hoy desde el principio jugamos serios. Metimos seis goles, mucho fútbol y sobre todo mantuvimos la portería a cero. Hoy lo hicimos muy bien”, explicó.

Los blancos se marcharon del duelo ante el Celta sin encajar tantos: “Me alegro mucho por Keylor, por todos los palos que ha recibido. Pero cuando recibimos nosotros goles no es solo culpa suya, es de todos. Me alegro por su partido. Mantener la portería a cero ha sido importante, nos ha salvado tres o cuatro veces”.

Además destacó la participación del portero en el primer gol de los suyos: “Saca rápido para Modric, este juega en profundidad para Bale y metemos el primer gol. Eso nos da vida. Cuando Keylor puede hacer este tipo de cosas también, es muy importante”.

Preguntado si se valora poco a los futbolistas del Real Madrid, opinó: “No lo sé. Lo que sí es verdad es que no podemos evitar que se hable de los jugadores que pueden venir. Todos los jugadores importantes quieren venir al Real Madrid, es inevitable. Es un club potente, importante, su historia habla por sí sola”.

“Yo, que soy entrenador, tengo la suerte de estar con estos jugadores y valoro mucho lo que están haciendo más cuando tienes dificultades en una temporada. Son ellos los que luchan, los que corren, los que pelean y las cosas no siempre pueden estar bien. Lo importante es que el club, la gente que está dentro, valora lo que hacen. Lo que está fuera no lo podemos controlar”, señaló.

En relación a la final de la Liga de Campeones, se refirió al hecho de que tengan menos tiempo para prepararla que el Liverpool: “No podemos elegir, este año es así. El año pasado tuvimos dos semanas para preparar la final y esta vez no. Esta vez vamos a tener una semana antes de jugar la final. Es lo que hay, no podemos cambiar nada. A mi me vale. Nosotros vamos a estar preparados”.

En cuanto a los cambios que ha experimentado él desde su primer partido por el título en la máxima competición continental hasta ahora, declaró: “No lo sé. He mejorado un poco, seguro. Es inevitable. Es una cosa que me gusta y si sigo entrenando voy a mejorar seguro. La gente que trabaja conmigo me está ayudando mucho y también el hecho de entrenar a esta plantilla”.

Asimismo trató la final de la Liga Europa que medirá al Marsella, el equipo de su ciudad, y al Atlético de Madrid: “Creo que en cualquier caso será muy complicado porque el Atlético ha hecho una temporada enorme, excelente, es el que menos goles ha encajado. Defiende muy bien y mejora cada año porque va marcando cada vez más goles y defiende mejor”.

“Las finales son iguales, dos llegan a la final y significa que han hecho una temporada sensacional. Veremos qué pasa en la final. Son dos grandes clubs. No hay que olvidar la historia del Marsella, cuando juegan finales son capaces de ganar. Esta vez o tengo la respuesta de qué va a pasar. Voy a ver el partido como un aficionado, lo voy a vivir con mucha intensidad”, finalizó. EFE