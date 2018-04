Zidane: "No puedes jugar Champions y no sufrir" - Emisoras Unidas

Zidane: “No puedes jugar Champions y no sufrir”

El entrenador del Real Madrid se felicita por el resultado conseguido en Múnich

Zinedine Zidane reconoce que el Real Madrid sufrió en Múnich “al final y también al inicio”, pero no hay otra forma en este tipo de partidos. “Al final conseguimos un resultado muy bueno”, dijo el entrenador francés en Bein Sports. “No puedes jugar Champions y no sufrir. La pena es que perdimos a Isco por lesión, pero salió Marco e hizo la diferencia. Espero que lo de Isco sea poco. Carvajal se hizo daño, dice que no es mucho”.

A preguntas del reportero, Zizou también comentó la gran actuación de Lucas Vázquez y Marco Asensio. Sobre este último, dijo: “No es novedad. Siempre apunta a la portería, juega en vertical, tiene velocidad y pegada. Tiene un poco de todo. Ha entrado muy bien en el partido y estamos contentos”.