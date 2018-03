Zidane: “No soy injusto con Isco” - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Zidane cierra la puerta de una posible salida del malagueño y asegura que, si por él fuera, seguiría entrenando al club muchos años

Zinedine Zidane respondió en la rueda de prensa previa al partido contra Las Palmas acerca, sobre todo, de Isco. Tras las palabras del malagueño, la rueda de prensa se centró en él.

Sobre las declaraciones de Isco: “Yo no soy injusto. Y él no dijo eso, él interpreta sus palabras. Dijo que está contento, a lo mejor no tiene el mismo protagonismo así, pero yo creo que es importante. Le he demostrado no sólo a Isco personalmente, que es un jugador importante. Y claro, quiere jugar más, pero como todos. Yo estoy para elegir un once, pero es muy importante para mi Isco. Luego cada uno interpreta sus palabras, pero no estoy molesto con él”.

¿La actuación de Isco ante Argentina? “Contento. Lo vi perfectamente. Contento por su actuación, por el partido y porque vi un partido de fútbol impresionante”.