Zidane: "No vamos a hacer el pasillo al Barcelona" - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

El técnico francés del Real Madrid aseguró que “el Barcelona rompió la tradición”

Zinedine Zidane ha hablado en la rueda de prensa previa al encuentro entre Real Madrid y Atlético de Madrid, un derbi que sin duda será realmente competido y atractivo desde un punto de vista puramente deportivo, donde además estará en juego la segunda plaza.

Sobre el posible pasillo al Barcelona en el Clásico del Camp Nou, fue rotundo: “Dentro de no sé cuanto se me va a preguntar. La respuesta es muy clara. Es una decisión y ya está. Es mía. No entiendo lo del pasillo y entonces no se va a hacer, pero estamos lejos del final de la temporada. El Barça rompió la tradición. Nosotros no vamos a hacer pasillo, nos vamos a concentrar en el partido de mañana. Lo que vamos a pensar es en los tres puntos de mañana, queremos intentar recortar puntos. El Atlético merece donde está, son segundos, y lo que podemos hacer es recortar la distancia”.