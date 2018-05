Zidane: “Nos queda el partido más bonito” - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El técnico del Real Madrid admite que no está contento con el hecho de no haber podido luchar por la Liga pero se centra en la final de Champions de Kiev

Zinedine Zidane, quien compareció ante la prensa tras el 2-2 de los blancos en el campo del Villarreal mostrándose ilusionado por el partido que les enfrentará al Liverpool en Kiev el próximo sábado 26. “La Liga ya se fue y nos queda jugar la Champions. Nos queda el partido más bonito. Estamos muy contentos por jugar la final”, indicó ZZ.

Si el Real Madrid supera al Liverpool para lograr la que sería su tercera Champions seguida, la temporada será un éxito, pero aún así quedaría clavada la espinita de no haber podido pelear por el título en LaLiga Santander. “Queremos ganarlo todo pero este año no ha sido posible ganar la Liga. No podemos estar contentos con nuestra actuación en esta Liga. Ha sido complicada, principalmente al inicio. No estamos contentos con nuestra Liga pero hicimos otras cosas muy buenas este curso. Las Supercopas, el Mundialito y ahora nos queda la Champions y es en lo que pensamos”, aseveró el técnico galo.

Respecto al partido ante el Villarreal, en el que el Real Madrid desperdició una ventaja de 0-2 a favor para acabar cediendo un empate, Zidane admitió que pisaron el freno pensando en la final de Kiev. “Creo que hicimos una muy buena primera parte y en la segunda nos gestionamos un poco de cara a la final. Cuando haces esto el rival te puede meter en dificultades”, comentó Zinedine.