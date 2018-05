Zidane: “Yo no pienso en lesiones” - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El entrenador del Real Madrid asegura no obstante que dará descanso a varios jugadores de aquí a la final de la Champions League

Zidane repasó toda la actualidad que rodea al Real Madrid en la rueda de prensa previa al partido de Liga ante el Sevilla, correspondiente a la jornada 34 y aplazado por la final de la Copa del Rey.

¿Cómo llegan física y anímicamente? “Nos faltan tres partidos de Liga y mañana como siempre vamos a intentar hacer un buen partido y acabar lo más alto posible como siempre. Es una oportunidad de sumar tres puntos sabiendo que ellos se juegan mucho. Vamos a ver un buen partido”.

¿Actitud de Messi en el Clásico? “Ni me sorprende ni voy a hablar de eso, eso se queda en el campo, como lo nuestro”.

¿Minimizar riesgos y sentar gente? “Al final no pienso así, en las lesiones, en lo que puede pasar antes de la final. Tengo 25 jugadores y algunos tienen que descansar, pero no pensando que se van a lesionar, si no no vamos a jugar lo que nos queda. Tenemos que ser positivos, cuando se lesionan como Cristiano pensar que se recupere lo antes posible. Como entrenador tengo que jugar los partidos y voy a poner a los que veo conveniente”.