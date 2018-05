El mundial se acerca y los comerciantes lo saben - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

A pocos días del inicio del Mundial de fútbol Rusia 2018, la afición guatemalteca ya está en busca de productos para apoyar a más de 3 mil 500 kilómetros de distancia a sus equipos preferidos entre las 32 selecciones participantes.

Vendedores en la Plaza El Amate, de la zona 1 capitalina, aprovechan para ofrecer las respectivas camisolas, banderas y otros artículos relacionados a este importante evento deportivo.

This slideshow requires JavaScript.

Las camisolas más cotizadas

María Sarabia, encargada de un puesto de camisolas, indicó que los países más cotizados son Argentina, Brasil, Alemania y Colombia. Expresó que ve animados a los compradores y que ahora piden camisas de países de los que aún no tienen disponibles, “están pidiendo algunas que no han entrado. Me piden de Bélgica o de Uruguay”, añadió. Cuenta con camisolas importadas y también nacionales, que son más baratas.

This slideshow requires JavaScript.

Sobre la venta de artículos diversos sobre el mundial, Patricia Yax, vendedora de los mismos, comenta que los más solicitados son las estampas para el álbum, banderas y llaveros. Los países representados más buscados según Yax son Argentina, Brasil, España y Alemania.

Por último, Ana María Menchú, quien vende álbumes desde 1982, expresó que Brasil y Alemania tienen la mayoría de fanáticos, según lo que ha observado en todos esos años.

Con información de Lester Ramírez

Redacción: Adriana Ligorría