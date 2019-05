Otorgan a Britney Spears orden de restricción contra ex manager

Un juez acaba de otorgar una orden de restricción a favor de Britney Spears, donde se ordena a su ex manager, Sam Lutfi, no acercarse a menos de 182 metros de distancia del cantante, y no debe hacer declaraciones despectivas sobre Spears. En documentos judiciales, Lutfi afirma que no ha hecho ningún contacto directo con …

Continuar leyendo “Otorgan a Britney Spears orden de restricción contra ex manager”