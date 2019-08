Eugenio Derbez siempre aparece para hacer de las suyas.

Eugenio Derbez es una de las celebridades latinas más influyentes en Estados Unidos, y prueba de ello son los diversos proyectos en los que participa. El más reciente de ellos es la cinta “Dora and the Lost City of Gold”, donde el actor mexicano interpreta al profesor que guía a Dora por la jungla en busca de …

