Mario Escobar y Humberto Panjoj cierran su participación en el Mundial de Clubes

Los árbitros guatemaltecos Mario Escobar Toca y Humberto Panjoj cerrarán este jueves su participación en el Mundial de Clubes de la FIFA.

Escobar fue designado como cuarto árbitro en el partido por el tercer puesto entre Palmeiras de Brasil y de Egipto, mientras que Panjoj será reserva.

El central de dicho compromiso será el senegalés Maguette Ndiaye.

Será la segunda presentación que ambos colegiados tengan en el Mundial de Clubes.

Debutaron en el duelo por los cuartos de final entre Al Duhail y Al Ahly.

Durante ese juego, poco accidentado, Escobar mostró un total de tres tarjetas amarillas, una para el Al-Duhail y dos para el Al-Ahly.

El Palmeiras, principal decepción del Mundial de Clubes de la FIFA al haber caído ante el Tigres de México en semifinales, intentará salvar el honor en el duelo ante el Al Ahly.

Será la quinta vez sin presencia de un club sudamericano en la final del Mundial de Clubes y el Palmeiras tiene ante sí el desafío de no firmar la peor actuación histórica para la zona Conmebol en esta competición.

