Hija de Maradona responde a las críticas con crudos mensajes

Pese a que han pasado casi tres meses desde que murió Diego Maradona, los escándalos y no paran alrededor de su familia y sus hijas mayores, Danna y Gianinna, han sido las más criticadas.

Con frecuencia, ambas tienen cruces en las redes sociales con personajes o periodistas que las señalan por no haber estado junto a su padre en sus últimos días de vida.

Los mensajes de Gianinna Maradona

Y esta vez fue Gianinna la que respondió a las críticas de una periodista de “Canal 13”, Sandra Borhi y compartió mensajes preocupantes en su cuenta de Instagram.

“Si yo me suicido por todo lo que están diciendo de mí, ¿quién es el culpable de la decisión que yo tome por no aguantar más el hostigamiento?”, comenzó diciendo.

Además, continuó diciendo que de no tener un hijo y una familia, ya se habría quitado la vida.

“Si yo no tendría un hijo, los pies sobre la tierra, la historia en primera persona, mis pocos amigos, mi familia, con el hostigamiento que siento desde que mi vida se dio vuelta ya me hubiese suicidado”, expresó.

Sin embargo, dijo que “si esperan que me suicide por las acusaciones que hacen hacia mi persona, lamento decirles que no. Que soy fuerte, que me doblan sus dedos acusadores pero no me tiran”.

“El tiempo les va a demostrar cómo fueron las cosas, confío, y sobretodo confía en mi papá, que desde arriba me cuida. Sigan hablando, mientras tanto yo sido con mis sesiones de terapia para acomodarme”, sentenció.

Gianinna respondió así a la publicacón que hizo la periodista días atrás, en la que dijo que Maradona murió solo y en un entorno sucio y lleno de traiciones e intereses.

“¿Y las hijas dónde estaban en esta historia? ¿No veían todo esto las hijas? Hasta donde yo sé, él fue a esa casa para estar cerca de una de las chicas. Entonces, ¿Gianinna nunca vio todo esto?”, dijo Sandra Borhi.