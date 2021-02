Williams, Osaka y Djokovic, avanzan a las semifinales en Melbourne

Lejos de mostrar los mejores registros de su raqueta, aunque no pareció sufrir demasiado por sus molestias en los abdominales, Novak Djokovic se aseguró este martes un puesto en semifinales del Abierto de Australia, donde le espera el sorprendente ruso Aslan Karatsev.

En el cuadro femenino, lograron su billete a semifinales la estadounidense Serena Williams y la japonesa Naomi Osaka, que se medirán por el pase a la final, en un encuentro más equilibrado a priori que el Djokovic-Karatsev.

“Hasta el último golpe, el partido podía inclinarse de un lado o del otro. Emocionalmente estoy extenuado”. El número 1 del mundo respiró al fin después de su victoria 6-7 (6/8), 6-2, 6-4, 7-6 (8/6) contra el alemán Alexander Zverev (7º).

For the 3️⃣9️⃣th time, @DjokerNole is sending you Grand Slam semifinal vibes 😎 #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/HyYXxyBXQP

Su duelo, no por igualado dejó de ser decepcionante, sobre todo por los muchos errores no forzados que cometieron ambos tenistas; Djokovic (56) y Zverev (38).

Felizmente para él, el serbio pudo apoyarse en su servicio (23 aces por 21 de su rival).

Sistemáticamente con el partido en contra al inicio de cada set, a excepción del segundo, fue su servicio el que le permitió meterse en el partido en cada ocasión.

Aunque ha sobrevivido a un rival que conoce bien, Djokovic, que busca su noveno título en Melbourne, y disputará su 39ª semifinal de Grand Slam, se sumergirá en lo desconocido en su semifinal ante el 114º del mundo

Karatsev, de 27 años, que derrotó fácilmente a un Dimitrov afectado por dolores dorsales 2-6, 6-4, 6-1, 6-2, tenista accede a las semifinales del primer Grand Slam en que participa, y es asimismo el tenista peor clasificado en la ATP que llega a semifinales en Melbourne desde hace 30 años.

Horas antes en Australia, la número tres mundial, Naomi Osaka, de 23 años, se clasificó a semifinales al vencer a la taiwanesa Hsieh Su-Wei (71ª) por 6-2, 6-2.

La japonesa, tres veces ganadora en Grand Slam, se enfrentará a la estadounidense Serena Williams por un puesto en la final.

Hasta ahora, en Grand Slam, Osaka siempre ha ganado el torneo tras haber llegado a los cuartos de final (Abierto de Estados Unidos en 2018 y 2020 y el Abierto de Australia en 2019). ¿Confirmará la regla?

Heading to the semifinals with a smile 😊 @naomiosaka was too strong for Hsieh defeating her 6-2 6-2 👏#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/IUs4jApZIc

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 16, 2021