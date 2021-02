Hombre habría intentado raptar a niña en Chiquimula

Familiares de una niña de cinco años que reside en el departamento de Chiquimula, denunciaron ante las autoridades que un hombre habría intentado raptarla.

El hecho se registró en el barrio San Sebastián, en el municipio de Esquipulas, en horas de la noche del pasado domingo.

Por este caso, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Rogelio Ortega Lonos, de 54 años, señalado de pretender llevarse a la pequeña.

De acuerdo con el reporte de la PNC, la familia de la víctima se encontraba cenando en su vivienda, cuando la niña salió a la banqueta.

Añade que los parientes reaccionaron y evitaron que se la llevara.

Esta situación generó que el individuo intentara huir, pero fue perseguido por estas personas, con apoyo de sus vecinos, y lograron retenerlo.

Posteriormente, el señalado fue entregado a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes lo capturaron y pusieron a disposición de los órganos de justicia.

La PNC ha reiterado el llamado para evitar los hechos de violencia contra la niñez guatemalteca.

“Las niñas y niños no se tocan, no se golpean, no se abusan, no se matan”, es el mensaje de la entidad.