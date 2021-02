Yuri se está quedando calva por la secuela de Covid-19

El jueves pasado, Yuri fue una de las conductoras a cargo de la presentación de los Premios Lo Nuestro.

Durante la ceremonia, lució algunos atuendos llenos de brillo y que destacaban los mejor atributos de la cantante.

Sin embargo, una de las cosas que resaltaron fueron las pelucas que usó. Si bien en su entrada al evento tuvo el cabello recogido en un moño pronunciado, después lo cambió por la melena larga y rubia y luego el cabello casi blanco, corto y liso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yuri (@oficialyuri)

Recordemos que ella admitió que fue una de las contagiadas por el virus SARS CoV-2 y en varias ocasiones mencionó las secuelas que la enfermedad le dejó.

Una de ellas eran los ataques de ansiedad que sufría por las madrugadas, además de taquicardias y, por último, pérdida del cabello.

Incluso, en varias de sus fotos es posible ver cómo la cantante procura cubrir su cabeza con sombreros o pañoletas espectaculares.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yuri (@oficialyuri)

La cantante lo confiesa

Durante una entrevista bromeó sobre el asunto de su alopecia. Al respecto, cuando le preguntaron sobre las consecuencias que tuvo el virus en ella, respondió entre risas:

“¡Me dejó pelona, mana! Por eso usé peluca en Premios Lo Nuestro”, señaló.

Sobre lo anterior, la intérprete de Veracruz explicó lo difícil que era peinarla, pero, al mismo tiempo, aprovechó para dar una buena noticia.

“No me pudieron peinar porque ya no tengo pelo o muy poquito”, manifestó mientras señalaba su cabeza cubierta con una gorra negra. “Pero ya se me quitó lo que tenía. Ya estoy en tratamiento”.

De hecho, reafirmó que la caída de cabello fue a causa del Covid-19, lo dijo muy segura.