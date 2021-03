Este fue el último video y fotografías de “Cepillín” con vida

Cepillín falleció el pasado lunes 8 de marzo, a los 75 años, luego de ser ingresado a terapia intensiva por insuficiencia cardíaca y neumonía, así lo informó su hijo Ricardo González Jr.

Su hijo también reveló que el famoso fue diagnosticado con cáncer tras ser operado de la columna vertebral.

El artista celebró hace unos días su cumpleaños número 75 y también sus 50 años de carrera artística.

Su último video

Luego de su cirugía de columna, Cepillín recibió varias visitas de famosos y desde la cama de un hospital envía una felicitación por el cumpleaños de quien dijo era como su nieto.

Durante el video se observa al famoso payasito con una bata recostado en una cama de un nosocomio, lleva puesta una gorra color roja y manda un mensaje con un visible estado de salud delicado.

La felicitación fue dirigida al pequeño Manuel Razo.

“¿Cuántos cumples? Uno o dos, a lo mejor son tres o cuatro, a lo mejor son cinco, seis o siete, ocho pinocho, a lo mejor son nueve o diez, 20, 30, 40, no no creo que cumpla tantos. Así como me ven en una bata y en el hospital, no podía dejar de felicitar a mi amigo, casi mi hermano, casi mi nieto, Manuel Razo. Gracias por tu amistad. Te quiero mucho, gracias a Dios y gracias papás de Manuel felicidades por tener un hijo tan a todo dar”, dijo el famoso.

Además, el Rey Grupero había compartido imágenes y videos junto a Cepillín.

