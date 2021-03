Promueven a talentos nacionales: Balcárcel, Naciones y Morem

Talento. Así se resume el espíritu de tres promotores que se han unido con el propósito de contribuir a que crezcan nuevas generaciones en el ámbito musical que tiene mucho que decirle al mundo. Conoce más de este gran proyecto.

Another One integra tres productores que Publinews ha entrevistado: Los guatemaltecos José María Mateo, José Rodrigo Lemus y el argentino Eme Schiavone, quienes nos hablan de sus objetivos.

Que la luz de cada artista llegue al mundo

Para Rodrigo Lemus: “Un artista tiene luz, nuestro propósito es darle las herramientas para que esa luz se amplíe, que brille en el país y en el mundo. Para hacerlo, proponemos que su arte sea reconocido desde una buena calidad audiovisual y una difusión adecuada. Nuestro empeño es que su arte se vea como lo que es, profesional”.

“Iniciamos apoyando a tres artistas y ya se pueden sumar quienes lo deseen. Basta con que nos contacten. Quien decida trabajar con nosotros, obtendrá herramientas para hacer de su arte una carrera, un estilo de vida, una vocación, lo que desee, para que se inspire y a su vez motive a nuevas generaciones”, agrega.

Alianza Guatemala y Argentina

Another One es una alianza que nació desde las relaciones humanas y con buenos propósitos entre amigos que comparten los mismos objetivos: apoyar a los artistas. El fundador de Eme Creative en Argentina, Eme Schiavone, ha trabajado con artistas importantes como Paulo Londra, Khea y Duki. Nos comparte que quiere volcar esa experiencia a Guatemala: “Ese es el sentido de la alianza, no solamente volcar el trabajo audiovisual, sino cubrir todas las necesidades creativas y de desarrollo del artista”.

“Eme Creative estuvo en el inicio y la explosión de la música urbana y el freestyle en Argentina. Aunque todo eso ya existía, Eme hizo explotar una bomba de creatividad desde lo audiovisual. Transformó y mejoró la imagen que los chicos en Argentina tenían. Llevaron su arte a nivel profesional, a otro terreno, en igualdad de condiciones, tanto a nivel local como en el extranjero. Se les enseñó a proyectarse frente a una cámara de mejor calidad, a alcanzar un desenvolvimiento óptimo para ser mejor valorados. Muchos otros quieren ser productores, buscan prepararse, empiezan con un celular, se filman, quieren aprender. Tanto en Guatemala como en Argentina hay artistas importantes que merecen ser dados a conocer, nuestra experiencia de allá, queremos replicarla acá”, explica Schiavone.

¿Qué sería lo novedoso?

“En lo que se refiere a Guatemala -continúa Schiavone-, lo novedoso es que queremos representar, preparar y apoyar a muchos chicos, hombres y mujeres, sin discriminar sus estilos. Muchas personas no han creído en ellos. Nosotros sí creemos en ellos y podemos ayudarlos a reunir todas las piezas, en lo profesional, lo audiovisual y la proyección del artista en su sociedad. No somos un grupo que los niega, rechaza ni explota, somos parte de una familia de músicos en la que pueden confiar y divulgar profesionalmente su arte”, concluye el productor argentino.

Eme Creative ha trabajado con artistas de talla mundial (su página oficial: https://www.emecreativeoficial.com/).

¿Cuál es el género musical que buscan y qué se producirá?

José María Mateo nos responde: “En principio, consideramos que la música es música y todos los géneros son válidos. Estamos capacitados para trabajar con todos los géneros. Creemos que es importante respetar la pertenencia de cada artista, no nos vamos a cerrar a ningún género. Una gran variedad tiene siempre cosas qué decir y mostrar”.

“Para cada artista, vamos a desarrollar todo lo que se tenga que desarrollar, con una estrategia de lanzamientos, de difusión; vamos a desarrollar discos, singles, featuring, colaboraciones, todo en principio acá, en Guatemala, luego fuera, pues sabemos que aquí se pueden hacer las cosas bien y todo lo demás vendrá”, añade Mateo.

Balcárcel | Un nuevo matiz en la música urbana nacional

Oscar Frank Balcárcel Ramos, conocido en el mundo de la música como Balcárcel, es un cantante y compositor guatemalteco conectado con los géneros rap y urbano. Cuando tenía 17 años, encontró su vínculo con el rap y participó en varios concursos de freestyle. En compañía de Wimans, un rapero del mundo furtivo, empezó a grabar sus primeros temas en estudios caseros; estos hablaban sobre experiencias personales o problemáticas sociales.

Balcárcel cuenta con varios temas que ha compuesto él mismo. “Para mí, la música es una ventana a la recreación de los sentidos y el desahogo del alma. Cuando interpreto mis temas, me siento honesto y libre”, asegura.

Guatemaltecos, armenios y un estadounidense

Balcárcel ha logrado llevar Guatemala a California a través de sus canciones con la agrupación Welcome To Forever, conformada por dos guatemaltecos, un armenio y un estadounidense con sangre armenia; además, logró posicionar “Egoísta”, uno de sus sencillos junto con la agrupación The Union Cartel en las playlist editoriales de Spotify, entrando como recomendación semanal y descubrimiento semanal. En el escenario, Balcárcel ha tenido la oportunidad de abrir conciertos a artistas reconocidos en el género urbano tales como Eddy Lover y Casper Mágico, entre otros.

Actualmente, Balcárcel ha finalizado la creación de su álbum “Ayer y hoy”, que pronto estará disponible en todas las plataformas digitales. Desde ya, es muy esperado por sus fans.

El proceso creativo de un álbum en la posición en que se encuentra Balcárcel no es nada fácil, ya que es un artista independiente, es decir que todos los gastos que incurre al crear un álbum han sido saldados por el mismo artista.

Síguelo en Instagram: @_Balcárcel. Su música está disponible en todas las plataformas musicales. Balcárcel está a punto de lanzar el primer sencillo de su álbum titulado “De cacería”, espérenlo.

Naciones | Un cantante que busca generar felicidad

Miguel Mauricio Montenegro Guzmán (1996), más conocido como Naciones, es un cantante, productor, compositor, rapero y artista guatemalteco multifacético de género urbano. Logró posicionarse como joven promesa creando un producto capaz de competir a nivel global con un sonido fresco.

La que considera su mejor canción es “El sueño (freestyle)”, por el mensaje que transmite: “Muchos tenemos sueños y metas a alcanzar y aunque aún seguimos en el proceso, debemos ser agradecidos porque estamos mejor que ayer”.

¿Cuál ha sido tu inspiración?

Inspirar a los demás para que crean en ellos mismos es mi motivación principal. Mi música transmite una vibra positiva, la cual genera en el oyente un sentimiento de felicidad, empoderándolo en momentos de desánimo.

¿A dónde quieres llegar con tu música?

El objetivo es crear un impacto a nivel global y cimentar el camino para la futura generación de soñadores.

¿Qué mensaje darías a tus fans?

Que todo es posible siempre y cuando se trabaje con constancia, estrategia y pasión.

Síguelo en Instagram: @_naciones

Morem | Ve a Guatemala como una importante referencia musical

Pablo Andrés Moreira Oliva, conocido en el mundo de la música como Morem, es un cantante y compositor guatemalteco de reggaeton, dancehall, trap y rap.

“Mi inspiración va desde Michael Jackson hasta artistas de géneros diversos desde Biggie y Tupac hasta Frankie Ruiz. Para mí, la música es una ventana para descargar emociones, es mi manera de transmitir quién soy”, asegura. Ha participado en varias composiciones y en conciertos a nivel local. Tuvo oportunidad de abrirle conciertos a Casper Mágico, entre otros artistas.

Empezó en el área de la composición y producción, pero sentía la necesidad de dar un paso más en su carrera.

“Mi intención es hacer lo que amo, ya que en ello radica la felicidad, también quiero servir de inspiración para todos los que, como yo, aman la música en un país donde hay mucha brecha por abrir. Veo a Guatemala como una importante referencia musical a nivel global y quiero representar a todos los luchadores que no se rinden por buscar sus sueños”, comenta.

Síguelo en Instagram: @oficial.morem

Actualmente, Morem se encuentra promoviendo su tema “Toque de queda”, el cual fue producido por Cadilak.