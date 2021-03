Zlatan Ibrahimovic regresa a una convocatoria de la Selección de Suecia

Tras casi cinco años de retirada internacional y a tres meses de la Eurocopa, Zlatan Ibrahimovic regresa con Suecia para las eliminatorias al Mundial de Catar-2022, a finales de marzo, anunció este martes el seleccionador, Janne Andersson.

El delantero de 39 años del AC Milan, que se había retirado de su selección tras la Eurocopa-2016, ha sido convocado para los partidos de clasificación frente a Georgia y Kosovo para el Mundial-2022, así como un amistoso contra Estonia.

“El regreso de Dios”, reaccionó el jugador, con su estilo inimitable, en un mensaje publicado en las redes sociales, vestido con la camiseta sueca.

The return of the God @svenskfotboll pic.twitter.com/hQThIdWRY0

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 16, 2021