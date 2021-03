Ibrahimovic regresa a la convocatoria del Milan para enfrentar al ManU

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic ha regresado a una convocatoria del AC Milan, después de recuperarse de una lesión que lo tenía alejado de las canchas desde finales de febrero.

Con ello, Ibrahimovic podría ver actividad frente a los Reds Devils en el partido de vuelta de octavos de final de la Europa League, confirmó este miércoles el entrenador rossonero Stefano Pioli.

La estrella sueca y el centrocampista argelino Ismaël Bennacer, ausente desde mediados de febrero, “estarán disponibles y serán convocados”, indicó Pioli en una rueda de prensa en línea.

En cuanto a saber si Ibrahimovic, lesionado en el aductor izquierdo, será titular o estará en el banquillo contra su antiguo club (2016-18).

“Decidiré el mismo jueves. Sus piernas no están para 90 minutos pero es un regreso importante”, precisó el entrenador.

Interrogado sobre el aporte de la estrella sueca desde su regreso a Milán en enero de 2020, Pioli estimó que “su llegada, como la de Simon Kjaer mejoró al equipo desde el punto de vista de la personalidad”. “Con ellos, hemos crecido mucho“, señaló.

The return of the God @svenskfotboll pic.twitter.com/hQThIdWRY0

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 16, 2021