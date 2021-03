VIDEO. Juventus rindió un pequeño homenaje a Cristiano Ronaldo por llegar a los 770 goles

En la previa del duelo de la ‘Vecchia Signora’ ante Benevento, el presidente del club, Andrea Agnelli, hizo entrega de una camiseta personalizada al delantero portugués, como felicitación por haber superado a Pelé en la lista de máximos goleadores de la historia del fútbol.

Hace unas semanas, Cristiano Ronaldo superó a Josef Bican como máximo goleador de la historia del fútbol. Pero el delantero portugués no se pronunció respecto al récord, algo raro en él.

La razón fue que el astro portugués consideraba a Pelé como el mayor artillero mundial y a la leyenda del futbol brasileño lo superó en la lista en su último partido ante el Cagliari.

7️⃣7️⃣0️⃣ ⚽ 491 di destro 👟

⚽ 143 di sinistro 👟

⚽ 134 di testa ✈️

⚽ 2 – altri – 🤷🏻‍♂️ Questo significa 🐐, @Cristiano!#CR770 #CR7JUVE pic.twitter.com/MABMITL9oT — JuventusFC (@juventusfc) March 21, 2021

El homenaje a CR7

Tras su triplete ante el Cagliari el pasado domingo 14 de marzo, Ronaldo llegó a 770 goles y reconoció a través de su Instagram el hecho.

“Es el momento de explicar por qué no reconocí ese récord hasta este momento. Mi eterna e incondicional admiración por el señor Edson Arantes do Nascimento, como el respeto que le tengo al fútbol de mediados del siglo XX, me llevó a tener en cuenta su marcador de 767, asumiendo sus 9 goles con el São Paulo State Team, así como su único gol de la Selección Brasileña Militar, como goles oficiales”, publicó hace seis días a través de su cuenta de Instagram.

Y ahora, dado que es oficial que Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de la historia del fútbol, la Juventus le realizó el merecido homenaje, en la previa del duelo ante Benevento.

El presidente de la Juventus Andrea Agnelli hizo entrega de una camiseta personalizada con el número 770 y el nombre G.O.A.T en la espalda (Greatest of all time) fue el regalo.

Además el portugués recibió el ‘Juventus Fan Token Award’, una pequeña distinción impulsada por los seguidores de la Juventus de Turín.