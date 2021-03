Autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) informaron que el alcalde de Villa Canales, Julio Marroquín, se “autonombró” como integrante del personal de salud de primera línea para ser vacunado contra el Covid-19.

Según indicó Carlos Guerra, jefe del Área Sur de Salud de Guatemala, el jefe edil solicitó un usuario para ingresar sus datos a nombre de la municipalidad.

Cualquier persona puede acceder al sistema relacionado con el proceso de inmunización en el país y pedir ese acceso para poder colocar sus datos personales en la base correspondiente, dijo.

“El MSPAS se lo asigna y las personas colocan la información. Al final de la nota se firma una declaración jurada como respaldo de que los datos son reales”, explicó Guerra este lunes.

Añadió que Marroquín se autonombró como director de las clínicas municipales y “metió a 17 gentes más”.

En tanto, la viceministra de Salud, Lucrecia Ramírez, coincidió con lo expuesto por Guerra y detalló que fue por iniciativa propia que Marroquín colocó en el listado como parte de la población beneficiada en esta primera fase de la inmunización.

#EUCoronavirus "Nunca pensé en qué tan malo pudiera ser. No es en mala fe", dijo el alcalde cuando se le preguntó por qué no rechazó la vacuna ya que no figura como un trabajador de Salud en primera línea.https://t.co/u8lxjz8Csc — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 19, 2021

Piden acciones contra el alcalde

El alcalde de Villa Canales confirmó el jueves de la semana pasada que recibió la primera dosis contra Covid-19, a pesar de no ser parte del personal de salud u otros grupos poblacionales priorizados para ello.

“Yo fui el primer sorprendido”, dijo acerca de que recibió una citación para ser vacunado.

Según sus palabras, no rechazó el procedimiento porque creyó que no sería “tan malo”. Aseguró que no actuó de mala fe.

Su caso fue abordado hoy en una reunión en el Congreso, en donde surgió la información brindada por las autoridades de salud.

El diputado Orlando blando, de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), consideró que aparte de la “picardía” del jefe edil, se debe tomar en cuenta que este cometió un delito.

En ese sentido, recomendó a Guerra y Ramírez que se interponga una denuncia de parte del MSPAS contra el funcionario.

El legislador además señaló que hay “mucho desorden en el sistema”, por lo que resaltó que debe ser revisado.

Según expusieron algunos legisladores, se están ingresando listados a la plataforma de directores de centros privados en donde se incluye a familiares de los profesionales para ser inmunizados.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7