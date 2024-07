Canadá le da vida a Guatemala en el Premundial Sub-20

La Selección Nacional de Guatemala Sub-20, que dirige el mexicano Marvin Cabrera, aún tiene vida en el camino que conduce a la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA Chile 2025 tras el triunfo de Cuba y la derrota agónica que sufrió El Salvador.

Guatemala, que descansó este viernes en el Premundial Sub-20 de Concacaf Guanajuato 2024, tenía dos posibilidades para seguir con vida en su sueño de alcanzar una tercera clasificación a un Mundial juvenil.

El depender del resto definitivamente ya dejaba a Guatemala muy condicionado. El primer golpe que recibió la “Bicolor” fue la victoria y por goleada de Cuba sobre Jamaica. Los chapines esperaban que los cubanos perdieran.

Los goles de Michael Camejo (35), David Pérez (42) y Karel Pérez (86) fueron suficientes para la goleada cubana sobre el combinado jamaicano y aseguró así ser uno de los mejores terceros lugares y que llegó a cuatro puntos.

