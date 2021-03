VIDEO. Darwin Lom: “No nos debemos confiar hay que jugar como equipo”

La Selección de Guatemala ya afina los últimos detalles para el duelo de este miércoles ante la Selección de Cuba por la primera jornada de las Eliminatorias Mundialistas.

El combinado guatemalteco se enfrentará a una renovada Selección de Cuba que cuenta con 11 jugadores legionarios, sin embargo, Cuba lleva más de un año sin jugar debido a la pandemia.

Pese a eso, el entrenador Pablo Sánchez confía en el talento de sus muchachos para llevarse un resultado positivo en su duelo ante el combinado guatemalteco.

Darwin Lom confía en sacar un buen resultado

Darwin Lom, delantero del California United Strikers de la NISA apunta a ser el delantero titular de Guatemala en el duelo ante Cuba y dio sus sensaciones previo al duelo que se celebrará este miércoles.

“Estamos ilusionados y listos para lo que viene y hay que ganar”, acotó.

“Contra cualquier equipo debemos dar el 100% y no salir con miedo, no nos debemos confiar hay que jugar como equipo, hay que darlo con todo para ganar”, expresó Lom.

Lom afirmó que debe ser un partido que roce la perfección donde no deben cometer errores a sabiendas que una derrota puede condenar al combinado nacional con miras a Catar 2022.

“No podemos cometer errores, el esfuerzo que daremos es el 100%, primero Dios todo va a salir bien”.

“Es algo con lo que siempre he soñado desde pequeño y no a todos le dan la oportunidad, siempre estaré agradecido y lo daré todo para no perder la posición que tengo, hay que dar el 100”, acotó.

🔵⚪️ ¡ G U A T E M A L A J U N T O S ! 🔵⚪️#ModoSelección #VamosGuate #SeleMayor pic.twitter.com/GKwuFldkJh — FEDEFUT GUATE (@fedefut_oficial) March 23, 2021

Guatemala podría presentar este once para enfrentar al combinado de Cuba: