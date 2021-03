El Gran Premio de Baréin inicia la temporada 2021 de la Fórmula Uno

Los motores de los automóviles de la Fórmula Uno están listos para rugir.

Este fin de semana iniciará la temporada 2021, con el Gran Premio de Baréin, siendo la campaña más extensa de la historia con 23 circuitos.

El inglés Lewis Hamilton y el neerlandés Max Verstappen son los candidatos para pelear por el título.

Look out for fireworks in Bahrain! 🎇#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/1v1dZJni93

— Formula 1 (@F1) March 24, 2021