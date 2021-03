Karol G presenta nuevo disco y realiza fuerte confesión

Karol G lidera el ranking de Billboard como la cantante latina más importante por segundo año consecutivo (2019 y 2020) y una de las artistas más vistas en plataformas como YouTube y Spotify.

Carolina Giraldo Navarro brindó una entrevista para varios medios internacionales tras el lanzamiento de su nuevo material discográfico. A la revista Bocas le habló sobre sus inicios y algunos secretos de su carrera.

“Cuando empezaron los comerciales de la segunda temporada de Factor XS, mi papá insistía en que yo fuera. Mandó a un familiar a que hiciera la fila y llegó con el número, al otro día tenía que ir a presentarme. Me dejé llevar. Pasé a la final y me fui para Bogotá, allá compartí con 150 niños. No llegué a las galas de televisión; cuando quedábamos once y escogían seis, salí. La decepción fue supergrande para mis papás. Ellos se culparon mucho, que si no había usado la ropa correcta, que tal vez no había elegido la canción correcta. Fue un momento de aprendizaje muy bonito. De ahí llegué a Medellín con esas ganas de ser más extrovertida, comentó Karol G sobre cómo inició su carrera.

También recordó cuando grababa covers y tenía su canal de YouTube.

“Esos covers eran los exámenes de mi profesora de técnica vocal. Yo estudié casi seis años con Mirabay Montoya, que es una de las grandes maestras de la música en Colombia. Eran cinco días a la semana, y para los exámenes me ponía canciones de Alicia Keys, Mariah Carey, Celine Dion”.

Al finalizar sorprendió con una fuerte revelación: “Tuve propuestas muy indecentes en el camino, de gente para la que tú te conviertes en algo negociable; era una situación que me dolía mucho. Fue muy bonito tener a mi papá respaldándome en esos momentos. Yo le decía: Papi, esa persona está con cosas extrañas que me hacen sentir incómoda y yo creo que por ahí no es”.

También le puede interesar: ►Quetzalteca obtiene premio por mejor traje nacional en Miss Grand International