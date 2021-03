La serie entre Porto y Chelsea por Champions League se disputará en Sevilla

La ida y la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones entre el Chelsea y el Porto se jugarán en Sevilla debido a las restricciones sanitarias por el covid-19 entre Portugal y el Reino Unido, anunció este martes el club luso.

“La UEFA ha confirmado que los dos cuartos de final de la Liga de Campeones entre el Oporto y el Chelsea se jugarán en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán en Sevilla”, informó el equipo portugués en un comunicado en su página web oficial.

El partido de ida con el Porto como local tendrá lugar el 7 de abril, mientras que la vuelta será seis días más tarde, el 13 de abril.

🏟️ The #UCL quarter-final first and second legs between @FCPorto and @ChelseaFC will both now be played in Seville, Spain.

📰 In the #UWCL, @OLfeminin v @PSG_Feminines, scheduled for 31 March, has been postponed.

— UEFA (@UEFA) March 30, 2021